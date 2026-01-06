Epifania | momenti di gioia per bambini policlinico Gemelli con polizia di Stato

Anche quest’anno, la Polizia di Stato ha portato un sorriso ai bambini ricoverati al Policlinico Gemelli durante la tradizionale visita dell’Epifania. L’iniziativa mira a regalare momenti di serenità e gioia ai piccoli pazienti, rafforzando il senso di solidarietà e vicinanza tra le istituzioni e le famiglie in ospedale. Un gesto semplice, ma importante, per rendere questa giornata speciale per i bambini e i loro cari.

La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario A. Gemelli Ircss, con l’intento di regalare un momento di felicità ai bambini che sono ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale. Questo evento è stato organizzato e fortemente voluto dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Befana è giunta a bordo della nuova Lamborghini Huracan, accompagnata da poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma, nonché da atleti di spicco come la nuotatrice Meschiari Silvia, la schermitrice Ciaraglia Sofia e il pugile Marziali Alessandro, tutti membri del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Epifania: momenti di gioia per bambini policlinico Gemelli con polizia di Stato Leggi anche: Tripla gioia al policlinico di Messina: nascono 3 gemelli, stanno tutti bene Leggi anche: Senato, La Russa in visita ai bambini del Policlinico Gemelli per Natale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La befana solidale arriva per bambini e famiglie in stato di difficoltà; Doppio appuntamento con la solidarietà per l’Epifania: il Comitato Piazza Criscuolo al fianco dei bambini; Avellino, torna “Chi ha rapito la Befana?” per la seconda edizione; Mascali festeggia l'Epifania con giochi, gonfiabili e animazione per bambini in piazza Duomo. La Polizia Penitenziaria di Foggia porta sorrisi al Policlinico nel giorno dell’Epifania - Epifania di solidarietà: la Polizia Penitenziaria di Foggia regala sorrisi ai bambini del Policlinico di Foggia e all’Ospedale di San Giovanni Rotondo ... lucerabynight.it

Sassari, regali e sorrisi per i bambini ricoverati in Pediatria grazie alla Befana del Poliziotto - In occasione della festività dell’ Epifania, la Polizia di Stato, insieme al Motoclub Polizia di Stato, ha fatto visita ai bambini dell’ Ospedale Pediatrico di Sassari, regalando momenti di ... sassarinotizie.com

Polizia penitenziaria in corsia con Babbo Natale e la Befana: giocattoli e sorrisi per i bambini ricoverati - In occasione dell’Epifania, Babbo Natale e la Befana sono entrati oggi con gli agenti della Polizia Penitenziaria nel Policlinico di Foggia e a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ... foggiatoday.it

NATALE AD ACIREALE: EPIFANIA DI SORRISI E TRADIZIONE Si è svolta stamattina, nel cuore di Acireale e nelle sue frazioni, la manifestazione che ha salutato il programma “Natale ad Acireale 2025”, regalando momenti di gioia, magia e condivisio - facebook.com facebook

La magia delle feste continua! L’Epifania porta con sé eventi, tradizioni e momenti da vivere in tutta la regione. Scopri tutti gli appuntamenti in FVG bit.ly/Eventi_6gennai… #visitfvg #iosonofvg Foto visitgemona x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.