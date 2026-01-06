Epifania la Toscana si sveglia sotto la neve | e l’allerta gialla continua

L’Epifania in Toscana porta un’improvvisa nevicata, specialmente nelle colline e nei comuni vicino a Firenze. La neve ha coperto il paesaggio, creando un’atmosfera silenziosa e suggestiva. L’allerta gialla resta attiva, ma questa condizione meteorologica insolita ha suscitato interesse e stupore tra i cittadini, che si sono riscoperti a osservare un fenomeno naturale raro in questa stagione.

Firenze, 6 gennaio 2026 – La Befana porta la neve in Toscana, in particolare le colline e i comuni alle alle porte di Firenz e sono stati ricoperti da una coltre bianca che hanno fatto alzare gli occhi al cielo pieni di meraviglia ai tanti toscani che da un bel po' di tempo non assistevano alla caduta dei fiocchi bianchi.

