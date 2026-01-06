Epifania in festa a Montemiletto con la Befana
Montemiletto si appresta a celebrare l’Epifania con eventi dedicati alla tradizione e alla comunità. La giornata sarà caratterizzata da iniziative per grandi e bambini, creando un momento di convivialità e spirito festivo. Un’occasione per riscoprire le usanze locali e condividere la magia di questa ricorrenza nel cuore del paese.
Montemiletto si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della gioia e della magia in occasione dell’Epifania. Il 6 gennaio, alle ore 17:30, la Sala Impero accoglierà grandi e piccoli per un evento speciale dedicato ai bambini, tra musica, giochi, spettacoli e tante sorprese.Protagonista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
