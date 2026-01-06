Epifania in festa a Montemiletto con la Befana

Montemiletto si appresta a celebrare l’Epifania con eventi dedicati alla tradizione e alla comunità. La giornata sarà caratterizzata da iniziative per grandi e bambini, creando un momento di convivialità e spirito festivo. Un’occasione per riscoprire le usanze locali e condividere la magia di questa ricorrenza nel cuore del paese.

Come si passa dall’Epifania cristiana alla Befana? Storia, significato e origini della festa - L’Epifania accompagna la notte del 6 gennaio tra folklore, tradizioni popolari e riti antichi. msn.com

Epifania: chi sono i Re Magi? E la Befana? Le origini e le tradizioni del 6 gennaio - Epifania e Befana: il legame con i Re Magi, le origini della leggenda in Italia e come si festeggia il 6 gennaio nel resto del mondo. msn.com

Buona Festa dell’Epifania dalla #GuardiadiFinanza #Epifania2026 #NoiconVoi - facebook.com facebook

