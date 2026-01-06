Epifania | il giorno in cui la luce si lascia trovare

L’Epifania rappresenta il momento in cui le tradizioni e i simboli natalizi si concludono, lasciando spazio a una nuova speranza. È un giorno nel cuore dell’inverno in cui il silenzio delle feste si trasforma in una luce più autentica, riflesso di fede e rinnovamento. Un’occasione per riflettere sui valori condivisi e accogliere con serenità il nuovo periodo.

Un viaggio tra fede, simboli e tradizioni che chiudono il Natale e aprono alla speranza. C’è un giorno, nel cuore dell’inverno, in cui il silenzio delle feste che finiscono lascia spazio a una luce più profonda. È l’Epifania, che cade oggi, e non è soltanto una data sul calendario o una ricorrenza religiosa: è un simbolo potente, antico, universale. È il momento della rivelazione. La parola Epifania deriva dal greco epipháneia, che significa “manifestazione”. È il giorno in cui, secondo la tradizione cristiana, Gesù si manifesta al mondo attraverso lo sguardo dei Re Magi: stranieri, viaggiatori, uomini in cammino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

