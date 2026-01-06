Epifania | dove si festeggia nel mondo

L'Epifania, celebrata il 6 gennaio, è una festività diffusa in molti Paesi, con tradizioni che variano tra riti cristiani e pratiche pagane. Questo articolo esplora le diverse modalità di celebrazione dell'Epifania nel mondo, evidenziando le usanze e le tradizioni radicate in ciascuna cultura. Un approfondimento per comprendere come questa ricorrenza venga vissuta e interpretata oltre i confini italiani.

L'Epifania il 6 gennaio non si festeggia solo in Italia e soprattutto ogni Paese ha la propria tradizione che può riguardare sia riti pagani che cristiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Epifania: dove si festeggia nel mondo Leggi anche: Non solo la Befana, dagli elfi ai Re Magi: come si festeggia l'Epifania nel mondo Leggi anche: Capodanno, già si festeggia nel mondo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Non solo la Befana, dagli elfi ai Re Magi: come si festeggia l'Epifania nel mondo; Storie di Natale dal mondo per festeggiare l'Epifania; Befane volanti, carri allegorici, sagre e spettacoli pirotecnici: tutti gli eventi del lungo weekend dell'Epifania; Epifania a Bologna: tutti gli eventi del giorno della Befana. Epifania del Signore, cos’è e cosa si festeggia oggi 6 gennaio 2026/ Re Magi, i doni a Gesù e la conversione - Epifania del Signore, cosa si celebra oggi 6 gennaio 2026: il viaggio dei Re Magi, la "crisi" e la conversione davanti alla "manifestazione" di Gesù ... ilsussidiario.net

Non solo la Befana, dagli elfi ai Re Magi: come si festeggia l'Epifania nel mondo - Non c'è soltanto la vecchina che di notte, calandosi dal camino, riempie di dolci o di carbone le calze lasciate ... msn.com

Cos’è l’Epifania e perché si festeggia il 6 gennaio - Celebra la prima volta in cui Gesù venne mostrato in pubblico e visitato dai magi, mentre la Befana è una cosa solo italiana ... ilpost.it

N2 Cosa Significa Epifania: Il Significato Allegorico della Manifestazione di Dio

Cos’è l’Epifania e perché si festeggia il 6 gennaio x.com

OGGI SI FESTEGGIA Epifania del Signore La solennità dell'Epifania può essere letta come una vera e propria "scuola di santità": la vita divina, quando entra nella storia, non può rimanere nascosta, ma si manifesta agli occhi di tutti, nessuno escluso. Ma è nec - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.