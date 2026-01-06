Epifania con la neve in Emilia-Romagna | video

L’Epifania del 2026 ha portato un’immagine insolita in Emilia-Romagna: la neve ha ricoperto le città da Rimini al Bolognese orientale, creando un’atmosfera suggestiva. In questo video si può osservare la presenza della dama bianca tra i paesaggi imbiancati, un evento che ha caratterizzato questa giornata, offrendo una cornice naturale particolare per le festività di inizio anno.

La dama bianca ha fatto il suo ingresso nel 2026 con fiocchi bianchi da Rimini al Bolognese orientale. Bologna, per l'Epifania è attesa la neve anche in città e in pianura in Emilia-Romagna: «Possibili nevicate tra i 5 e i 10 centimetri». Epifania in bianco in Emilia Romagna, neve da Modena a Rimini. Oltre 10 cm su queste zone.

