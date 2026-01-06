Epifania con i fiocchi a Bologna | è arrivata la neve anche in città | FOTO
L’Epifania a Bologna si presenta con una sorpresa: la neve è finalmente arrivata in città. Sin dalle prime ore di martedì 6 gennaio, i fiocchi hanno iniziato a cadere, creando un’atmosfera insolita e tranquilla. Questa condizione meteorologica, attesa da molti, ha coinvolto cittadini e visitatori, regalando un’immagine suggestiva e inaspettata di Bologna sotto una lieve coltre bianca.
Era attesa ed è arrivata. È un'Epifania con la neve a Bologna. I fiocchi hanno iniziato a scendere dalle prime ore della mattina di martedì 6 gennaio. Prima in collina a quote più alte, poi la coltre ha raggiunto anche la città, ricoprendo strade, parchi, piazze e tetti.In città le temperature si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
