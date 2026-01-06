Epifania con i fiocchi a Bologna | è arrivata la neve anche in città | FOTO

L’Epifania a Bologna si presenta con una sorpresa: la neve è finalmente arrivata in città. Sin dalle prime ore di martedì 6 gennaio, i fiocchi hanno iniziato a cadere, creando un’atmosfera insolita e tranquilla. Questa condizione meteorologica, attesa da molti, ha coinvolto cittadini e visitatori, regalando un’immagine suggestiva e inaspettata di Bologna sotto una lieve coltre bianca.

Bologna, per l'Epifania è attesa la neve anche in città e in pianura in Emilia-Romagna: «Possibili nevicate tra i 5 e i 10 centimetri» - Le previsioni di Arpae indicano un ulteriore calo delle temperature: «Questo freddo in passato rappresentava la normalità dell'inverno». corrieredibologna.corriere.it

Bologna, Modena e le altre città con la neve: le mappe (complicate) del giorno della Befana, possibili sorprese - Epifania bianca in regione: i fiocchi bianchi cadranno soprattutto a est, toccando pianure e costa. ilrestodelcarlino.it

+++ BIANCA EPIFANIA, L'EMILIA-ROMAGNA SI RISVEGLIA CON LA NEVE FINO ALLA COSTA: FIOCCHI ANCHE A RAVENNA E RIMINI | FOTO E VIDEO +++ - facebook.com facebook

Neve a Trieste dal Carso fino al mare. Fiocchi e bora confermati per l'Epifania di Anna Vitaliani x.com

