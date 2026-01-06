Epifania Befane e Re Magi si calano per cento metri nella Grotta Gigante VIDEO
Ogni anno, la Grotta Gigante si trasforma per accogliere l’appuntamento con la “Befana in Grotta”, un evento che richiama numerosi visitatori in occasione dell’Epifania. Quest’anno, come nelle edizioni precedenti, le figure delle Befane e dei Re Magi si calano nei profondi 100 metri della grotta, offrendo un’esperienza unica e suggestiva. Un momento di tradizione e condivisione che coinvolge grandi e piccini, mantenendo viva questa consuetudine.
Ritorna il tradizionale appuntamento con la “Befana in Grotta Gigante”, che anche quest'anno ha richiamato centinaia di spettatori in occasione dell'Epifania. Gli speleologi e le speleologhe travestiti da Befane, Re Magi e altri personaggi si sono calati in costume con apposite corde dal soffitto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
