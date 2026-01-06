Epifania all' insegna del maltempo

Oggi, in molte regioni del Centro e del Sud, è prevista una giornata caratterizzata da maltempo, con allerta arancione in Lazio e Molise e allerta gialla in altre aree come Abruzzo, Calabria e Sicilia. Le condizioni atmosferiche richiedono attenzione e precauzione, considerando le possibili criticità legate alle condizioni meteorologiche. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare comportamenti appropriati per garantire la sicurezza.

8.55 Allerta arancione per il maltempo oggi in Lazio e Molise; gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Si prevedono deboli o moderate nevicate a quote collinari sull'Emilia Romagna e sulle Regioni del Centro. Oltre alla neve, ci sarà anche tanta pioggia. Temperature in calo al Centro-Nord. Chiusi oggi per precauzione parchi e cimiteri a Roma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali Leggi anche: Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo; Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali; Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali; Pioggia a Roma e Napoli oggi e domani, meteo Epifania con neve in pianura. Meteo, Epifania con freddo e maltempo: possibile neve in pianura! Ecco dove - Temperature in calo, vento forte e maltempo in molte regioni: Epifania movimentata dal punto di vista meteo, con possibile neve a bassa quota. meteo.it

Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo - L'irruzione di aria artica porterà un brusco calo delle temperature con piogge, temporali e neve fino in pianura nel Nord Italia ... ilfattoquotidiano.it

Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali - A rischio allagamenti e frane nelle zone segnalate: avviso valido per 24 ore ... salernotoday.it

Epifania all’insegna di freddo al Nord e maltempo al centro sud

La Sicilia saluta le festività con un’Epifania all’insegna del maltempo. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Pompieropoli-Epifania, due giorni all’insegna del divertimento x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.