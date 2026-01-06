Epifania a Roma il corteo storico ‘Viva la Befana’ arriva a San Pietro

A Roma, il corteo storico ‘Viva la Befana’ ha attraversato piazza San Pietro, portando avanti la tradizione dell’Epifania. La sfilata in costume richiama i valori della festività cristiana, offrendo una rappresentazione che unisce cultura e tradizione. L’evento rappresenta un momento di condivisione e rispetto delle radici religiose, arricchendo il calendario delle celebrazioni romane dedicate a questa ricorrenza.

Ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro a Roma il corteo storico 'Viva la Befana', la tradizionale sfilata in costume dell' Epifania, volta a richiamare i valori della celebrazione cristiana. Sbandieratori, re Magi, templari e altre raffigurazioni hanno percorso Via della Conciliazione verso la basilica di San Pietro, dove all'interno era in corso la messa per la chiusura dell'ultima porta santa giubilare.

VIVA LA BEFANA 2026 - VIA DELLA CONCILIAZIONE - PIAZZA SAN PIETRO - ROMA

