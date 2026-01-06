Epifania a Madrid la parata dei Re Magi illumina le strade

L’Epifania, celebrata il 6 gennaio, rappresenta un momento importante nel calendario cristiano. A Madrid, questa ricorrenza si distingue per la tradizionale parata dei Re Magi, che attraversa le strade della città con carri allegorici e figuranti vestiti come i tre re biblici. Questa manifestazione combina tradizione e cultura, offrendo un’occasione di condivisione e di ricordo delle radici religiose della festività.

I cristiani di tutto il mondo celebrano l’Epifania il 6 gennaio. In Spagna, questa ricorrenza viene festeggiata con sfilate che includono carri allegorici decorati con persone vestite come i Re Magi biblici (i ‘Reyes Magos’) che portarono doni a Gesù Bambino. Questo è anche il giorno in cui i bambini spagnoli scartano tradizionalmente i regali che, in altre parti del mondo, vengono consegnati da Babbo Natale il giorno di Natale. Ecco le strade di Madrid illuminate dalla parata più attesa dell’anno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Epifania, a Madrid la parata dei Re Magi illumina le strade Leggi anche: La parata di Natale illumina le strade di Tarquinia Leggi anche: La Venuta dei Magi in città. Sarà un’Epifania speciale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le Cabalgatas dei Re Magi: la grande festa spagnola che incanta i bambini il 5 gennaio -; Che tempo farà a Madrid il 6 gennaio per l'Epifania? Temperature sotto lo zero e probabilità di neve?. Spagna, la parata dei Re Magi per le strade di Madrid - Le 'Cabalgadas de los Reyes Magos' sono le tradizionali parate spettacolari con carri allegorici che si celebrano in Spagna il 5 gennaio, alla vigilia dell'Epifania. notizie.tiscali.it Epifania a #Madrid, le informazioni sulla grande #Cabalgata de Reyes del 5 gennaio 2026: percorso e orari . x.com ultimi posti per il volo da Ancona a Madrid per l'epifania dal 2 al 5 gennaio!!!! il volo è unicamente programmato per le festività. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.