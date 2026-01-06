Entrano nel centro commerciale con un' auto rubata e svaligiano una gioielleria
Nella notte della Befana a Viterbo, un gruppo di ladri ha utilizzato un'auto rubata per entrare in un centro commerciale e svaligiare una gioielleria. L’episodio si è verificato senza sosta, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Indagini sono in corso per identificare i responsabili e mettere fine a simili azioni criminali nella zona.
Furto temerario nella notte della Befana a Viterbo. Un gruppo di ladri è entrato con un'auto rubata in un centro commerciale e ha svaligiato una gioielleria presente all'interno della struttura. La polizia è ancora alla ricerca dei malviventi.La vetrina della gioielleria sfondataIl furto è. 🔗 Leggi su Today.it
