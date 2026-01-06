Entrano nel centro commerciale con un' auto rubata e svaligiano una gioielleria

Nella notte della Befana a Viterbo, un gruppo di ladri ha utilizzato un'auto rubata per entrare in un centro commerciale e svaligiare una gioielleria. L’episodio si è verificato senza sosta, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Indagini sono in corso per identificare i responsabili e mettere fine a simili azioni criminali nella zona.

Furto in centro commerciale, auto come ariete e razzia monili - Furto nella notte al centro commerciale Ipercoop di Sesto Fiorentino (Firenze) dove i ladri si sarebbero introdotti sfondando una porta con un'auto per poi prendere di mira un negozio di gioielleria. ansa.it

Furti nelle auto al centro commerciale La Fattoria: 3 persone denunciate - Sono stati intercettati nei pressi del centro commerciale "La Fattoria" e denunciati alla Procura della Repubblica di Rovigo tre giovani cittadini romeni, senza fissa dimora in Italia, ... ilgazzettino.it

