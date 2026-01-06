Enrico muore in vacanza lo strazio degli amici | Ha avuto un malore

Durante una vacanza, Enrico ha perso la vita a causa di un malore improvviso, lasciando sgomenti amici e familiari. Le tende abbassate e le luci spente a Povegliano evidenziano il dolore di un momento difficile, segnando profondamente la comunità. Un evento che invita alla riflessione sulla fragilità della vita e sulla necessità di prendersi cura della propria salute in ogni occasione.

Le tende abbassate e le luci spente raccontano più di qualsiasi parola l'assenza che pesa su Povegliano. Dietro quel bancone, dove aveva scelto di restare per portare avanti l'attività di famiglia, Enrico Fratton non tornerà più. Il suo cuore si è fermato all'improvviso nella notte di domenica a Budapest, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Enrico Fratton, 25 anni, è morto così, lasciando una comunità sgomenta. Figlio di Giovanni Fratton e Sara Vantini, era partito venerdì per l'Ungheria e sarebbe dovuto rientrare domenica. Durante la notte, mentre si trovava in hotel, ha accusato un malore improvviso.

