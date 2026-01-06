Ennesimo scivolone social tutti contro Dipiazza | Non ha più la dignità per amministrare
Negli ultimi giorni, diverse personalità e media hanno espresso critiche nei confronti di Dipiazza, coinvolgendo figure come Mentana, Scanzi e Repubblica. La discussione si è concentrata su atteggiamenti e comportamenti ritenuti inappropriati, con commenti che hanno suscitato ampia attenzione pubblica. Questa situazione riflette le tensioni e le diverse opinioni che circolano sui social e nei mezzi di informazione riguardo alla figura politica in questione.
Enrico Mentana, Andrea Scanzi, Luca Bottura, la pagina De André racconta la serie A, ma anche Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, un affondo di Repubblica che lo definisce “perso tra meme infantili, sessismo e bodyshaming”, e ancora, Ansa, migliaia di commenti, la sindaca di Genova, “un ometto”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Ennesimo scivolone social, tutti contro Dipiazza: Non ha più la dignità per amministrare; «Tanti auguri Befana», il sindaco di Trieste deride la segretaria Schlein con un post sui social; “Tanti auguri Befana”: il fotomontaggio del sindaco di Trieste con Schlein fa scoppiare la polemica; La lezione del vecchio Luca Toni, un esempio per i giovani.
I dem: «Non è l’ennesimo scivolone alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa» - facebook.com facebook
