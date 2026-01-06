Emorragia cerebrale dopo il parto la mamma 33enne di Pompei non ce l' ha fatta

Una donna di 33 anni di Pompei, ricoverata nell'ospedale Umberto I, ha subito un’emorragia cerebrale dopo il parto. Dopo un periodo di osservazione, si è concluso intorno alle 19 di ieri il tentativo di salvarla, con il trasferimento alla morte encefalica. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle emergenze post-partum e sulla complessità delle condizioni mediche in questi casi.

È terminato intorno alle 19 di ieri il periodo di osservazione per morte encefalica della donna di 33 anni di Pompei ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I. Al termine delle verifiche previste dal protocollo, è stata avviata la procedura per la donazione degli organi.

