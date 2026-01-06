Emma dice no a Stefano De Martino | salta la reunion ad Affari Tuoi nello speciale Lotteria Italia

Emma ha deciso di non partecipare alla reunion con Stefano De Martino prevista nello speciale Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. La sua assenza, comunicata all’ultimo momento, rappresenta una novità importante per il pubblico e gli addetti ai lavori, modificando i piani iniziali dello speciale in programma. Questa scelta apre nuove riflessioni sulle dinamiche tra i protagonisti e le possibili ripercussioni sulla trasmissione.

Colpo di scena alla vigilia dello speciale Rai. Alla vigilia della puntata-evento di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, arriva un colpo di scena destinato a far discutere. Emma Marrone non sarà ospite dello speciale in onda su Rai 1 il 6 gennaio, nonostante l’invito diretto del conduttore Stefano De Martino. A rivelarlo è Giuseppe Candela sulle pagine del magazine Chi, con una frase tanto semplice quanto dirompente: «Emma ha declinato l’invito». Nessuna polemica pubblica, nessuna spiegazione ufficiale. Solo un rifiuto garbato, comunicato con discrezione, che però modifica una delle reunion più attese dal pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Emma dice no a Stefano De Martino: salta la reunion ad Affari Tuoi nello speciale Lotteria Italia Leggi anche: Emma Marrone “rifiuta” Stefano De Martino: salta Affari Tuoi Leggi anche: Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Emma dice no a Stefano De Martino: non sarà ospite ad Affari Tuoi - Colpo di scena alla vigilia dello speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. comingsoon.it

Emma Marrone dice no a Stefano De Martino/ Lui la invita ad Affari tuoi, lei rifiuta: ecco perché - Emma Marrone rifiuta l'invito di Stefano de Martino ad Affari tuoi: la cantante non sarà presente allo speciale del 6 gennaio 2026. ilsussidiario.net

Emma dice no a Stefano De Martino: “Non sarà ospite domani ad Affari Tuoi” - Stefano De Martino ha incassato il no della cantante Domani sera andrà in onda la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia con la ... msn.com

Emma Marrone dice no a Stefano De Martino: saltano i piani per Affari Tuoi Tra le coppie di ex famose della tv, Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono sempre distinti per il loro rapporto speciale. Recentemente, il conduttore ha voluto invitare Emma a - facebook.com facebook

Emma declina l’invito di Stefano De Martino: la befana mancata ad #affarituoi Anteprima C'è Chi dice mercoledì in edicola x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.