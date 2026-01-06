Emma da Siena alla Cina hi-tech | il suo vblog spopola in Oriente

Emma, originaria di Siena, ha conquistato il pubblico in Cina grazie al suo vblog dedicato alla tecnologia. Attraverso contenuti autentici e di qualità, ha saputo distinguersi nel settore, portando la sua passione dall’Italia alla scena hi-tech asiatica. La sua crescita professionale ha portato alla pubblicazione di un articolo sulle news del canale televisivo cinese Zhejiang Television, segnando un importante traguardo nel suo percorso internazionale.

Siena, 6 gennaio 2026 – Da Siena alla realizzazione e pubblicazione di un articolo nelle news del canale televisivo cinese ' Zhejiang Television '. Protagonista Emma Borghi, senese, classe 2007 e contradaiola della Pantera, diplomata lo scorso giugno con il massimo dei voti all'Istituto tecnico industriale Tito Sarrocchi, indirizzo informatico. Con tenacia e notevoli motivazioni ha partecipato in luglio all'evento denominato 'AdventureX', nella città di Hangzhou, capitale della provincia del Zhejiang che conta circa 65 milioni di abitanti ed è uno dei centri economici e tecnologici più importanti della Cina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emma, da Siena alla Cina hi-tech: il suo vblog spopola in Oriente

Emma Borghi, giovane talento senese della contrada della Pantera, porta Siena nei grandi scenari internazionali dell’innovazione tecnologica - facebook.com facebook

