Emily in Paris torna con la sesta stagione. Netflix ha confermato il rinnovo della serie con Lily Collins, proseguendo così la storia ambientata nella capitale francese. La decisione rispecchia il successo e la popolarità della serie, che mantiene un ruolo stabile nel catalogo globale della piattaforma. La nuova stagione offrirà ulteriori sviluppi delle vicende dei protagonisti, consolidando il suo pubblico e la sua presenza nel panorama televisivo internazionale.

Emily in Paris continuerà. Netflix ha confermato il rinnovo della serie romantica con Lily Collins per una sesta stagione, consolidando uno dei suoi titoli più riconoscibili a livello globale. L’annuncio è arrivato a distanza di meno di tre settimane dall’uscita della quinta stagione, sostenuto da dati di visione particolarmente solidi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) La decisione di rinnovare la serie è legata anche, se non soprattutto, alle performance della stagione 5, che ha registrato 26,8 milioni di visualizzazioni nel mondo nei primi 11 giorni di disponibilità, calcolate su 155 milioni di ore viste a fronte di una durata complessiva di 5 ore e 47 minuti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Emily in Paris torna con la stagione 6: perché Netflix ha detto subito sì

Leggi anche: Emily in Paris avrà una sesta stagione: Netflix conferma il ritorno (e sì, si torna a Parigi)

Leggi anche: Emily in Paris 5, tra Roma e segreti. Ecco perché nella nuova stagione cambia tutto per Emily Cooper

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Emily in Paris, da Parigi a Roma (e ritorno): qual è il futuro della serie di Darren Star?; Emily in Paris 6 ci sarà? Tutto quello che sappiamo sulla (possibile) nuova stagione; Emily in Paris 5, Lily Collins commenta la scelta finale di Emily e spiega perché è giusta; Emily in Paris non si ferma, Netflix rinnova per la stagione 6: intrighi e nuove tentazioni per Lily Collins.

Emily in Paris avrà una sesta stagione: Netflix conferma il ritorno (e sì, si torna a Parigi) - Netflix ha dato il via libera a nuovi episodi e, spoiler non spoiler, dopo una parentesi italiana tra Roma e nuove ... msn.com