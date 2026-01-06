Emily in Paris | La serie rinnovata per la sesta stagione

Emily in Paris, la popolare serie di Netflix, è stata rinnovata per una sesta stagione. Dopo il debutto della quinta, l'azienda ha annunciato il proseguimento della narrazione, offrendo ai fan nuovi episodi e ulteriori sviluppi delle vicende dei protagonisti. La notizia conferma l'interesse continuo verso questa produzione che combina elementi di moda, cultura e storytelling. La sesta stagione arriverà prossimamente, ampliando ulteriormente il percorso della serie.

La serie di successo Emily in Paris tornerà con una sesta stagione! A poche settimane dal debutto della quinta stagione, Netflix ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione. La quinta, disponibile dal 18 dicembre, ha totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali in soli 11 giorni, raggiungendo il secondo posto nella Global Top 10 delle serie TV in lingua inglese e la Top 10 in 91 paesi, con la prima posizione in 24 nazioni tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania. Da cinque stagioni la serie continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo, con ogni capitolo stabile per più settimane nella Global Top 10 delle serie in lingua inglese.

Emily in Paris non si ferma, Netflix rinnova per la stagione 6: intrighi e nuove tentazioni per Lily Collins - Netflix dà il via libera alla stagione 6 di Emily in Paris: dopo la grande avventura romana, Lily Collins riparte tra romanticismo e caos nella Parigi più chic. libero.it

Emily in Paris rinnovata per la sesta stagione: record Netflix dopo 26 milioni di visualizzazioni - A poche settimane dal debutto della quinta stagione da oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, Netflix annuncia il 5 gennaio 2026 il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione. mentelocale.it

Emily in Paris 6 SI FARÀ Deadline ha confermato pochi minuti fa che Netflix ha rinnovato la serie con Lily Collins per una sesta stagione! Contenti di questa decisione - facebook.com facebook

Madama la marchetta Più che product placement, ormai nella quinta stagione della serie Netflix Emily in Paris i brand rubano la scena senza ritegno. Una macchina da marketing. Chissà quanto apprezzata dai telespettatori x.com

