Emily in Paris avrà una sesta stagione | Netflix conferma il ritorno e sì si torna a Parigi
Netflix ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione. La serie, che ha conquistato il pubblico con le sue ambientazioni parigine e il suo stile distintivo, tornerà a raccontare le avventure di Emily a Parigi, dopo una pausa con tappe italiane. La conferma ufficiale garantisce il proseguimento di una delle produzioni più apprezzate nel panorama seriale contemporaneo.
Non è un drill: Emily in Paris è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 6. Netflix ha dato il via libera a nuovi episodi e, spoiler non spoiler, dopo una parentesi italiana tra Roma e nuove crush, la serie più aesthetic del catalogo torna dove tutto è iniziato. Parigi, ovviamente. Per chi vive di moda, beauty inspo e outfit screenshotabili: possiamo respirare. Emily in Paris torna per la sesta stagione: perché il rinnovo non sorprende nessuno (ma ci rende comunque felici). La quinta stagione è uscita da pochissimo e ha già fatto numeri solidissimi a livello globale. Tradotto dal linguaggio streaming: Emily funziona ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Emily in Paris, Netflix pubblica il nuovo trailer della quinta stagione
Leggi anche: Emily in Paris, rilasciato da Netflix il trailer della stagione 5 ambientata a Roma
Netflix, ci sarà la sesta stagione di Emily in Paris - A poche settimane dal debutto della quinta stagione, che ha già totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, Netflix rinnova Emily in Paris per una sesta stagione. ansa.it
Emily in Paris, annunciata la sesta stagione: tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix più amata dal mondo della moda - «Parigi è sempre una buona idea» è lo slogan scelto per queste nuove avventure di Emily Cooper. corriere.it
Emily in Paris rinnovata per la sesta stagione: record Netflix dopo 26 milioni di visualizzazioni - A poche settimane dal debutto della quinta stagione da oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, Netflix annuncia il 5 gennaio 2026 il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione. mentelocale.it
Emily in Paris 6 SI FARÀ Deadline ha confermato pochi minuti fa che Netflix ha rinnovato la serie con Lily Collins per una sesta stagione! Contenti di questa decisione - facebook.com facebook
Madama la marchetta Più che product placement, ormai nella quinta stagione della serie Netflix Emily in Paris i brand rubano la scena senza ritegno. Una macchina da marketing. Chissà quanto apprezzata dai telespettatori x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.