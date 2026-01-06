Emily in Paris avrà una sesta stagione | Netflix conferma il ritorno e sì si torna a Parigi

Netflix ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione. La serie, che ha conquistato il pubblico con le sue ambientazioni parigine e il suo stile distintivo, tornerà a raccontare le avventure di Emily a Parigi, dopo una pausa con tappe italiane. La conferma ufficiale garantisce il proseguimento di una delle produzioni più apprezzate nel panorama seriale contemporaneo.

Non è un drill: Emily in Paris è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 6. Netflix ha dato il via libera a nuovi episodi e, spoiler non spoiler, dopo una parentesi italiana tra Roma e nuove crush, la serie più aesthetic del catalogo torna dove tutto è iniziato. Parigi, ovviamente. Per chi vive di moda, beauty inspo e outfit screenshotabili: possiamo respirare. Emily in Paris torna per la sesta stagione: perché il rinnovo non sorprende nessuno (ma ci rende comunque felici). La quinta stagione è uscita da pochissimo e ha già fatto numeri solidissimi a livello globale. Tradotto dal linguaggio streaming: Emily funziona ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Netflix, ci sarà la sesta stagione di Emily in Paris - A poche settimane dal debutto della quinta stagione, che ha già totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, Netflix rinnova Emily in Paris per una sesta stagione. ansa.it