Edoardo Bove 13 mesi dopo è pronto a tornare in campo Lo farà all' estero dove avrà l’idoneità

Dopo oltre un anno di assenza, Edoardo Bove si prepara a tornare in campo. A 13 mesi dall'ultimo impegno, il centrocampista romano è stato dichiarato idoneo e giocherà all'estero. La sua ripresa rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e reinserimento, con l’obiettivo di riprendere pienamente la forma e contribuire alle sfide future.

Firenze, 6 gennaio 2026 - Tredici mesi e spiccioli dopo Edoardo Bove è pronto a tornare in campo. L'attesa è agli sgoccioli per il centrocampista romano, figlio di Roma e della Roma, ma adottato anche da Firenze e i tifosi viola. Bastarono pochi mesi, quelli finali del 2024, per farlo entrare nel cuore della gente. Palladino gli ritagliò un ruolo di equilibratore delle due fasi, fondamentale per il filotto di vittorie che mise insieme quella Fiorentina. Quel 1 dicembre nessuno se lo è dimenticato, con il malore che lo sorprese nei primi minuti di Fiorentina-Inter. La corsa in ospedale, il salvataggio da parte dei medici e i tanti mesi per un recupero ormai completato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Edoardo Bove, 13 mesi dopo è pronto a tornare in campo. Lo farà all'estero, dove avrà l’idoneità Leggi anche: Kolasinac pronto a tornare in campo, 7 mesi dopo: con la sua Bosnia sognando il Mondiale Leggi anche: Edoardo Bove, ad un anno dal malore in campo arriva l’annuncio tanto atteso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Edoardo Bove, 13 mesi dopo è pronto a tornare in campo. Lo farà all'estero, dove avrà l’idoneità - Poi firmerà da svincolato con una squadra estera, probabilmente di Premier League ... sport.quotidiano.net

