Ecco tutte le feste con la Befana

Ecco un elenco completo delle festività con la calza della Befana in provincia di Ancona. Nonostante le temperature più rigide, le iniziative dedicate ai bambini offriranno momenti di svago e tradizione, contribuendo a mantenere vivo il senso della festa. Scopri gli eventi e le occasioni per vivere questa ricorrenza in modo autentico e condiviso con la famiglia.

Sarà una Befana 'fredda', ma le occasioni di divertimento per i più piccoli non mancheranno nella provincia di Ancona. A cominciare dal capoluogo, dove nella centralissima piazza Roma, dalle ore 17, la sempre amata 'vecchina', interpretata da Giorgia di Fonzo, accoglierà il pubblico, intrattenendolo con giochi e curiosità per tutto il pomeriggio. La Befana dorica sarà disponibile anche per foto ricordo con i bambini. A precedere il suo arrivo sarà lo spettacolo dell'artista Alekos Ottaviucci 'Rime saponate'. Attraverso un completo repertorio di tecniche che va dalla piccola magia alla produzione di bolle di tutte le forme e misure, tramite la manipolazione e l'uso di attrezzi artigianali Ottaviucci giocherà con l'aria, con il fumo e con il vapore.

Epifania 2026, le immagini e le frasi per «la Befana» da mandare su WhatsApp per scambiarsi gli auguri - Inviare in chat alcune immagini scherzose possono essere il modo migliore per augurare un buon ultimo giorno di ... corriere.it

6 Gennaio 2026, buona Epifania: è arrivata la Befana, storia, tradizione e cultura. IMMAGINI, VIDEO, FRASI - Il 6 gennaio segna una delle festività più antiche e ricche di significati del calendario cristiano: l’Epifania. strettoweb.com

La Befana Vien di Notte 3

L'Epifania tutte le feste porta via ma lo fa con dolcezza...con la FOCACCIA DELLA BEFANA!! Soffice e profumata è l' ideale per concludere le feste in dolcezza La ricetta la trovate qui https://blog.giallozafferano.it/cuciniamoemangiamo/ricetta-focaccia-della- - facebook.com facebook

