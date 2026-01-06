Ecco l’attaccante Durosinmi è arrivato Ieri visite e firma Oggi sarà in tribuna

Rafiu Durosinmi si è ufficialmente unito al Pisa, completando le visite mediche e la firma del contratto. Oggi sarà presente in tribuna per la prima volta come nuovo attaccante della squadra. L’arrivo del giocatore nigeriano rappresenta un passo importante per il club in vista della stagione, arricchendo il reparto offensivo con un profilo giovane e promettente.

Di Lorenzo Vero Habemus attaccante! La giornata di ieri è stata la prima di Rafiu Durosinmi da giocatore del Pisa. Anzi, per correttezza è meglio specificare: quella lo sarà oggi, quando il calciatore, molto probabilmente in mattinata, firmerà in sede il proprio contratto con il club nerazzurro. Classe 2003, l’attaccante nigeriano nel primo pomeriggio di ieri è arrivato a Bologna, dove ha svolto le visite mediche. Una scelta, quella di far svolgere gli esami nel capoluogo emiliano, già adottata nella sessione estiva di calciomercato. Quindi, dopo averli completati, dopo le 18:00 Durosinmi è partito per la volta di Pisa, dove è giunto in serata, raggiungendo immediatamente l’AC Hotel, sede del ritiro pre-partita della squadra di Gilardino alla vigilia della gara contro il Como. 🔗 Leggi su Lanazione.it

