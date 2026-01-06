Ecco la prova che la giustizia è malata

Questa analisi mette in luce come, spesso, le questioni di giustizia siano trascurate o distorte. Mentre si discute di diritto internazionale e conflitti esterni, i mezzi di informazione sembrano dimenticare le problematiche interne, come il rispetto del diritto costituzionale in Italia. È importante affrontare con attenzione e obiettività le sfide del sistema giudiziario, per comprendere meglio le criticità e promuovere un'analisi equilibrata e fondata sui fatti.

Pronti via, si parte con le balle. Impegnati a disquisire del diritto internazionale contro il golpe americano, i giornali del madurismo si sono persi lo scempio del diritto costituzionale in Italia. Solo Libero ieri ha raccontato la vergognosa campagna referendaria del Comitato del No. È la prova che la separazione delle carriere è un importante primo passo a cui ne dovranno seguire altri, la giustizia è malata. Se l'Associazione nazionale magistrati (che è il motore di quel comitato) non ha nessuno scrupolo nel lanciare una campagna-truffa con un messaggio totalmente falso, allora bisogna immaginare quei giudici quando indossano la toga e hanno un potere assoluto sulla vita delle persone.

