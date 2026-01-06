Ecco la ‘dama bianca’ dell’Epifania Dopo il nevischio cadono i fiocchi Allerta meteo e piano ghiaccio

Dopo la nevicata mista a pioggia di ieri a Ravenna e in provincia, si registrano condizioni di allerta meteo e piano ghiaccio. La presenza di fiocchi di neve e il nevischio richiedono attenzione alle condizioni stradali e alle eventuali complicazioni. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza durante questa fase, caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili e potenzialmente pericolose.

La prima neve mista a pioggia è caduta ieri, intorno all'ora di pranzo, sia sulla città di Ravenna che in provincia. Dalla mezzanotte di ieri alla mezzanotte di oggi è scattata, poi, l'allerta meteo numero 3 gialla per neve, emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae. Per la giornata di oggi, infatti, sono previste nevicate, anche se di moderata intensità, con accumuli al suolo attorno ai 5 centimetri nelle zone di pianura del nostro territorio. A questo proposito il Comune di Ravenna ha attivato dall'1 novembre il piano ghiaccioneve che contiene l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti previsti dal Comune stesso in caso di neve e per prevenire la formazione di ghiaccio.

