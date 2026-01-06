Ecco il video di Jelenic Marin l’assassino del capotreno Alessandro Ambrosio | il killer è ricercato

Ecco il video di Jelenic Marin, sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna il 6 gennaio 2026. Le indagini proseguono con l’obiettivo di chiarire i fatti e rintracciare il ricercato.

Bologna, 6 gennaio 2026 – Dopo il terribile omicidio del capotreno italiano, Alessandro Ambrosio, ritrovato morto a 34 anni in una pozza di sangue, le indagini degli investigatori sono andate avanti tutta la notte, concentrando le ricerche sul principale sospettato. Il killer sarebbe Jelenic Marin, un senza fissa dimora 36enne croato con precedenti. L'uomo croato potrebbe, dopo aver colpito a morte il capotreno Ambrosio, essersi allontanato dalla città a bordo di un treno. Intorno a mezzanotte, infatti, le forze dell'ordine pensavano di trovare l'uomo su un regionale alla stazione di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

