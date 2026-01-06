Ecco 8,9 milioni per le aree interne

È stato approvato dalla giunta regionale uno stanziamento di 8,9 milioni di euro destinato alle aree interne, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi Fesr 2021-2027. La proposta, ora all’esame del Consiglio, mira a sostenere lo sviluppo e il miglioramento delle comunità locali. Questa assegnazione rappresenta un passo importante per favorire l’equilibrio territoriale e promuovere investimenti nelle zone meno urbanizzate della regione.

Ammonta a 8,9 milioni di euro lo stanziamento destinato alle aree interne previsto nella proposta di riprogrammazione dei fondi Fesr 2021-2027, approvata dalla giunta regionale, che andrà all’esame del Consiglio. È un investimento mirato a sostenere il rilancio dei territori dell’entroterra, spiega la Regione, valorizzandoli come ambiti di innovazione e sviluppo sostenibile, capaci di contrastare lo spopolamento e il progressivo indebolimento delle attività economiche tradizionali. Le risorse saranno impiegate "per accompagnare le imprese nei processi di riconversione verso settori a più alto contenuto tecnologico e per favorire, in collaborazione con le Università, la nascita di centri e laboratori di ricerca dedicati alla valorizzazione dei prodotti locali, agricoli e forestali in ambito farmaceutico e nutraceutico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

