È preoccupante giurare sul Corano

Giurare sul Corano, come nel caso del nuovo sindaco di New York, solleva questioni di rispetto e di sensibilità religiosa. È importante comprendere il significato di questo gesto, che può essere interpretato come un atto di impegno personale o di rispetto verso le proprie convinzioni. Tuttavia, tali scelte richiedono attenzione e rispetto per le diverse sensibilità culturali e religiose presenti nella società.

Caro Vittorio, e così il nuovo sindaco di New York ha giurato sul testo sacro della fede e dei valori religiosi in cui crede lui. Al pari, del resto, di chi lo ha preceduto credendo in altro e giurando su altri testi. Che impressione le ha fatto? Una domanda nasce però spontanea. ma per chi non crede? Si giura sulla Costituzione? Sempre che ci sia, visto che nel Paese in cui è nata la democrazia moderna, l'Inghilterra, una Costituzione vera e propria non c'è. Su cosa sarebbe giusto giurare quindi? Sempre che abbia ancora senso persino il giurare stesso dato che a credere, oggi come oggi, sembra ci siano sempre più solo i fanatici e gli estremisti! Cordiali saluti Mario Taliani Caro Mario, partiamo da un punto che va chiarito subito, senza ipocrisie né semplificazioni: credere non è da fanatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

