È morto il giornalista Alessandro Tiberti

È venuto a mancare Alessandro Tiberti, giornalista e figura storica di Rai Sport, all'età di 61 anni. Con una lunga carriera nel giornalismo sportivo, Tiberti ha contribuito in modo significativo al panorama mediatico italiano, distinguendosi per professionalità e competenza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore e per coloro che hanno condiviso con lui la passione per lo sport e l'informazione.

