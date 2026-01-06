È morto il deputato repubblicano Doug LaMalfa | aveva 65 anni E ora la maggioranza Maga alla Camera è ancora più risicata

Il deputato repubblicano Doug LaMalfa, eletto per sette mandati alla Camera degli Stati Uniti, è deceduto all’età di 65 anni. La sua scomparsa riduce ulteriormente la maggioranza Maga alla Camera, accentuando le sfide politiche in atto.

Il deputato repubblicano Doug LaMalfa, eletto per sette mandati consecutivi alla Camera degli Stati Uniti, è morto all’età di 65 anni. A darne notizia è stato il “majority whip” (una sorta di capogruppo) della Camera, Tom Emmer. Con la sua scomparsa e con l’uscita di scena di Marjorie Taylor Greene, che ha ufficialmente lasciato il seggio martedì, i repubblicani scendono a 218 deputati, contro i 212 democratici. Un equilibrio che renderà ancora più complicato per lo speaker Mike Johnson portare avanti l’agenda legislativa di Donald Trump: con tutti i democratici presenti, il GOP potrà permettersi al massimo due defezioni per approvare leggi di parte. 🔗 Leggi su Open.online

