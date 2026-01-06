È morto Gianpaolo Tosel ex Giudice Sportivo della Serie A | usò il pugno di ferrò con la prova TV

È scomparso oggi a 85 anni Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo della Serie A, incarico ricoperto dal 2007 al 2016. Conosciuto per aver adottato il pugno di ferro nelle decisioni e per aver introdotto l’uso delle prove TV, Tosel ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del calcio italiano. La sua figura ha contribuito a definire gli standards di disciplina e giustizia sportiva nel massimo campionato italiano.

Morto Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per dieci anni - E' morto stamani, a 85 anni, Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra ... notizie.tiscali.it

Morto Gianpaolo Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per 10 anni - Il magistrato friulano è stato protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari ... tg24.sky.it

