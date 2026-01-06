È morto Gianpaolo Tosel ex Giudice Sportivo della Serie A | usò il pugno di ferrò con la prova TV
È scomparso oggi a 85 anni Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo della Serie A, incarico ricoperto dal 2007 al 2016. Conosciuto per aver adottato il pugno di ferro nelle decisioni e per aver introdotto l’uso delle prove TV, Tosel ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del calcio italiano. La sua figura ha contribuito a definire gli standards di disciplina e giustizia sportiva nel massimo campionato italiano.
È morto oggi a 85 anni Gianpaolo Tosel, che ha ricoperto l'incarico di Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016. Nel suo decennio, il magistrato friulano ha usato il pugno di ferro con la prova TV e chiuso curve per i cori di discriminazione territoriale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
