È morto Béla Tarr | il maestro ungherese del cinema lento che ha influenzato Jarmusch

È deceduto Béla Tarr, regista ungherese noto per il suo stile “cinema lento” e la sua influenza nel panorama cinematografico contemporaneo. La sua opera ha lasciato un’impronta significativa, ispirando anche registi come Jim Jarmusch. Tarr aveva 70 anni e il suo contributo al cinema d’autore rimane un punto di riferimento per appassionati e studiosi.

Béla Tarr, il leggendario regista ungherese considerato uno dei maestri indiscussi del cinema d'autore contemporaneo, è morto all'età di 70 anni. L'annuncio è arrivato oggi 6 gennaio 2026 dalla European Film Academy, di cui Tarr era membro dal 1997, che ha comunicato la scomparsa del cineasta dopo una lunga e grave malattia. Nato a Pécs, Ungheria, il 21 luglio 1955, Tarr ha iniziato la sua carriera cinematografica a soli 16 anni, dopo aver recitato in alcuni ruoli televisivi da bambino. I suoi film amatoriali attirarono presto l'attenzione del Béla Balázs Studios, che finanziò il suo debutto cinematografico Family Nest nel 1979.

