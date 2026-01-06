E’ morta Giulia Buonocore Petrucci

Oggi alle ore 17 presso la chiesa ‘Insieme’ in corso Mazzini 199 ad Ascoli si terrà la commemorazione di Giulia Buonocore Petrucci, nota mecenate e sostenitrice dell’arte. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità culturale locale. L’evento desidera essere un momento di ricordo e di vicinanza per familiari, amici e chi ha avuto modo di apprezzare il suo impegno.

Sarà commemorata oggi alle ore 17 presso 'Insieme' a corso Mazzini 199 ad Ascoli Giulia Buonocore Petrucci, mecenate e ambasciatrice dell'arte, venuta a mancare. Professoressa di arte e disegno, poi architetta di interni ed imprenditrice del design è stata una vera ambasciatrice e mecenate dell'arte e del design. "Con il negozio Insieme, suo testamento artistico e spirituale condiviso con il marito Ennio, ha dimostrato che storia ed innovazione possono convivere esaltandosi l'un l'altra". Un lascito estetico, tecnico, ed etico, Insieme, da quasi 50 anni è contenitore ed attivatore sociale, una architettura senza tempo.

