È l’ora di salutare l’albero di Natale Naturale o sintetico ecco come smaltirlo

Al termine delle festività natalizie, è il momento di smaltire l’albero di Natale, sia esso naturale o artificiale. Esistono diverse modalità rispettose dell’ambiente, come il conferimento presso gli ecocentri, il ritiro a domicilio o altri servizi sul territorio. Con l’arrivo della Befana, si conclude il periodo delle celebrazioni; conoscere le procedure corrette consente di rispettare l’ambiente e contribuire a un riciclo sostenibile.

Ecocentri, ritiro a domicilio e servizi sul territorio. Con la Befana di oggi le feste natalizie giungono al termine. E giunge l’ora, al contempo, dello smaltimento sostenibile dell’albero di Natale all’insegna dell’ economia circolare. Dunque per gli alberi può cominciare il ‘dopo feste’. E a ricordarlo è direttamente Alia Plures: "Un passaggio che, se gestito correttamente, consente di evitare abbandoni impropri" e allo stesso tempo consente la "valorizzazione di materiali che possono essere recuperati." Vediamo le modalità corrette per lo smaltimento degli alberi di Natale, sia naturali che sintetici, secondo le regole vigenti sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

