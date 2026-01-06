È la notte della Lotteria Italia 2025-2026 vendite in crescita a Terni Tutti i biglietti vincenti

È la notte della Lotteria Italia 2025-2026, con vendite in aumento anche a Terni. Oggi, 6 gennaio, si svolge l'estrazione che mette fine all'attesa di milioni di italiani. Tutti attendono di scoprire i numeri vincenti e i premi in palio, in un momento di tradizione e speranza.

Ci siamo, è il giorno della Lotteria Italia. L'Epifania, oggi martedì 6 gennaio, porta in dote l'estrazione più attesa dell'anno. Per questa edizione 2025-2026 la partecipazione degli italiani è da record: risultano infatti venduti oltre 9,6 milioni di tagliandi. La caccia al biglietto vincente è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - È la notte della Lotteria Italia 2025-2026, vendite in crescita a Terni. Tutti i biglietti vincenti Leggi anche: Estrazione della Lotteria Italia 2025-2026, grande attesa per i biglietti vincenti a Torino e in Piemonte dopo il +9,5% di vendite Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: la notte da 5 milioni che accende l’Epifania; Tutti i premi giornalieri della Lotteria Italia 2025: la mappa della fortuna; Capodanno senza botti, i divieti per fuochi artificiali (e non solo) nei comuni d'Italia: previste multe fino a 500 euro. Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria - Su Rai 1 in diretta con Stefano de Martino e i suoi ospiti tutti i numeri vincenti della Lotteria Italia 2025- ilmattino.it

Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: l'estrazione in diretta su RaiUno - Attesa per il primo premio da 5 milioni di euro e per scoprire i tagliandi fortunati di prima, seconda, terza e quarta categoria. latinatoday.it

Biglietto Lotteria Italia 2026, digitale e cartaceo/ Cos’è, com’è fatto e dove si trova il numero di serie - Biglietto Lotteria Italia 2026 cartaceo e digitale: com'è fatto, come funziona e dove si trova il numero di serie per verificare la vincita ... ilsussidiario.net

“Notte dello Shopping” a Cerignola: dal 3 al 6 gennaio musica, balli, spettacoli e anche una lotteria. Ospite d’onore la ballerina Francesca Tocca - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.