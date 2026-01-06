È iniziato il processo contro Nicolás Maduro

È iniziato il procedimento giudiziario contro Nicolás Maduro. Ieri, il presidente venezuelano e sua moglie, Cilia Flores, si sono presentati per la prima volta davanti al giudice distrettuale Alvin Hellerstein. La vicenda riguarda questioni legali che coinvolgono il leader venezuelano, segnando un importante passo nel procedimento in corso.

Nella giornata di ieri, Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono apparsi per la prima volta davanti al giudice distrettuale Alvin Hellerstein. Secondo la CNN, Maduro era incatenato alle caviglie; lui e sua moglie erano seduti allo stesso tavolo, entrambi con le cuffie, presumibilmente per ascoltare una traduzione. Il deposto leader del Venezuela si è dichiarato “non colpevole” di tutti e quattro i capi d’accusa a suo carico, tra cui associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e al terrorismo, associazione a delinquere finalizzata all’importazione di cocaina e possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

