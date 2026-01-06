Dzeko Fiorentina è finita? I viola valutano la cessione del bosniaco quante offerte per l’attaccante!

La Fiorentina potrebbe cedere Edin Dzeko durante il mercato invernale, valutando diverse offerte provenienti dall’estero. La possibile partenza dell’attaccante bosniaco rappresenta un’ipotesi in fase di valutazione da parte del club, che analizza le possibilità di una cessione in vista della seconda metà della stagione. Restano da capire le decisioni finali e le eventuali offerte concrete per il giocatore.

Dzeko Fiorentina, aria di separazione: il bosniaco tentato dalle richieste provenienti dall'estero. Le ultimissime La Fiorentina sta valutando la possibile cessione di Edin Dzeko in questa sessione di mercato invernale. L'attaccante bosniaco, arrivato in estate, ha ricevuto alcune offerte dall'estero che potrebbero convincerlo a lasciare Firenze dopo pochi mesi. Lo riporta Di Marzio.

