Dubbi su gestione servizio Adi | la Regione scrive alla procura e alla corte dei conti
La Regione ha segnalato alla procura e alla corte dei conti le preoccupazioni riguardanti la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi) nel territorio di Brindisi, evidenziando dubbi e possibili criticità. Questa comunicazione sottolinea l'importanza di un’analisi approfondita per garantire trasparenza e corretta amministrazione del servizio pubblico.
BRINDISI - I dubbi e le presunte criticità nella gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi) nel Brindisino arrivano in procura, a Brindisi, e alla corte dei conti. Una nota è stata inviata dal dipartimento regionale Salute della Puglia, in seguito a un “carteggio” con la Asl. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dubbi su contratti infermieri per servizi di ADI a Pescara - l’ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Pescara chiede chiarezza e vigilanza all’assessorato della Sanità e ai vertici della Asl di Pescara sull’applicazione del nuovo contratto ... quotidianosanita.it
Assistenza domiciliare in Italia: le risposte a tutti i dubbi su Adi e Sad - Nel nostro Paese non è ancora numericamente sufficiente ed è difforme per intensità e frequenza, l’Assistenza Domiciliare Integrata (Adi), di impronta prettamente sanitaria e di competenza delle Asl; ... corriere.it
