Dubbi su gestione servizio Adi | la Regione scrive alla procura e alla corte dei conti

La Regione ha segnalato alla procura e alla corte dei conti le preoccupazioni riguardanti la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi) nel territorio di Brindisi, evidenziando dubbi e possibili criticità. Questa comunicazione sottolinea l'importanza di un’analisi approfondita per garantire trasparenza e corretta amministrazione del servizio pubblico.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.