Torino ritrova la sua veste più magica, quella fatta di lame che scivolano sul ghiaccio e storie che prendono vita nel buio del palazzetto. Venerdì 16 e sabato 17 gennaio, il Palatazzoli ospita "Dreams on Ice", il nuovo capitolo della fortunata saga di spettacoli sul ghiaccio firmati Dimensione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - "Dreams on ice", un viaggio nella poesia: a Torino torna la magia con lo show dei campioni di pattinaggio

Leggi anche: La magia torna protagonista a Torino: alla Casa del Teatro l'irresistibile Funny Magic Show

Leggi anche: A Verbania apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio: torna "Intra on ice"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dreams on Ice al Palatazzoli.

"Dreams on ice", un viaggio nella poesia: a Torino torna la magia con lo show dei campioni di pattinaggio - Torino ritrova la sua veste più magica, quella fatta di lame che scivolano sul ghiaccio e storie che prendono vita nel buio del palazzetto. torinotoday.it