A Biassono, in Brianza, si è verificato un grave episodio legato alla povertà: un uomo è morto a causa di esalazioni da monossido di carbonio, mentre il figlio è stato ricoverato in ospedale. Entrambi avevano inalato i fumi prodotti da un braciere usato per scaldarsi, evidenziando le difficoltà di alcune famiglie in condizioni di disagio economico.

A Biassono, nella ricca Brianza, si è consumato un dramma della povertà con la morte di un uomo per monossido di carbonio: il figlio è stato portato in ospedale, entrambi avevano respirato i fumi tossici di un braciere improvvisato per scaldarsi. La tragedia si è consumata nella notte tra il 5 e il 6 gennaio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Dramma della povertà in Brianza, padre morto per esalazioni da un braciere, figlio ricoverato

Leggi anche: Padre e figlio travolti da un’auto a Ostia: bimbo di 10 anni ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: Dramma in Brianza: uomo trovato morto in un campo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Yamal, il post social del padre dopo l'accoltellamento: "Ora sto meglio" - Dramma per il giovane talento del Barcellona e del calcio mondiale, Lamine Yamal che nella serata di mercoledì 14 agosto ha ricevuto una notizia tremenda: il padre, Mounir Nasraoui, è stato ... tuttosport.com

Dramma per Lamine Yamal: accoltellato il padre in Spagna. È grave - Dramma per Lamine Yamal: il padre Mounir Nasraoui è stato accoltellato in un parcheggio nella cittadina di Matarò, dove risiede, a circa un'ora e mezza da Barcellona. ilgiornale.it

Dramma durante la gara, si scontra e perde i sensi. Il padre: “Attimi terribili” - Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io domenica in ... lanazione.it

Il dramma del Dio Bambino adagiato su una mangiatoia di PASQUALE BALDINO E I SUOI TRALCI L’Epifanìa del Figlio di Dio, vero Uomo e vero Dio, fu un Dramma di povertà e cattiveria: dalla stalla al re Erod...#CULTURASOCIETA#CULTURA SOCIETA - facebook.com facebook