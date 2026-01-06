Dramma a Biassono | papà muore per il monossido figlio in ospedale in gravi condizioni

Un grave incidente domestico si è verificato a Biassono nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, causando la morte di un uomo e il ricovero in gravi condizioni del suo figlio. La causa sembra essere un'intossicazione da monossido di carbonio. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che si trova a fare i conti con questa tragica perdita.

Il dramma questa notte, tra il 5 e il 6 gennaio. Un incidente domestico mortale ha scosso Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 63 anni ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio, mentre il figlio quarantenne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver inalato gli stessi fumi. L'episodio si è verificato durante la notte, all'interno della loro abitazione. I soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per il padre non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto per intossicazione da sostanze tossiche.

