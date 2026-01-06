Doveva già lasciare Piacenza con il foglio di via tenta di rubare alcolici al supermercato
Nella sera del 4 gennaio, una volante della polizia, in servizio di controllo del territorio, è intervenuta in un supermercato di Piacenza perché un uomo ha tentato di rubare della merce. Ha oltrepassando le casse quando è stato intercettato dall’addetto alla vigilanza, che lo ha sorpreso intento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
