Ecco dove seguire in TV la gara di Giada d’Antonio al gigante femminile di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. La prima manche si terrà oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 15. Saranno cinque le atlete italiane in gara, con dettagli su orario, numero di pettorale e copertura televisiva.

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, martedì 6 gennaio, l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 83 le atlete in gara. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Anna Trocker scatterà col 4, Giada D’Antonio col 17, mentre Francesca Fanti col 20, Giorgia Collomb col 31 e Cecilia Pizzinato col 35. La seconda manche, invece, scatterà alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Giada d’Antonio oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: orario, n. di pettorale, tv

