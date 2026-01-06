Dove la montagna diventa una famiglia

Dove la montagna diventa una famiglia è un racconto autentico condiviso da Antonino Bottino, scrittore e volontario del Bivacco Lago Nero. Attraverso le sue parole, si scopre un’esperienza che va oltre l’aspetto sportivo, diventando un viaggio di solidarietà e comunità tra chi vive e lavora tra le alte vette. Un racconto che invita a riflettere sul valore della condivisione e dell’appartenenza in ambienti naturali.

E' un racconto intenso quello che ci ha inviato Antonino Bottino (Mirabili Parole su Instagram), scrittore e volontario del Bivacco Lago Nero. Ne proponiamo alcuni brani. "La sera, al Bivacco Lago Nero, accade qualcosa di antico e fragile. Il sole scivola via dietro i crinali e l'aria si fa più sottile, più fresca, quasi cristallina. La luce del giorno si spegne piano, senza rumore, e lascia spazio a quella tremolante delle candele. Non illuminano davvero: scaldano. I volti si fanno più vicini, le parole più lente. L'aria profuma di legno, di fumo di stufa, di coperte e di storie appena sussurrate.

