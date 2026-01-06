In Maremma, Pippo Delbono torna a presentare due eventi, segnando un momento di ripresa dopo un periodo di silenzio. Regista e attore riconosciuto a livello internazionale, ha recentemente ricevuto il prestigioso premio ’Ubu’ alla carriera. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per riscoprire il suo lavoro e il suo contributo al teatro e al cinema, confermando la sua importanza nel panorama culturale italiano.

Doppio appuntamento in Maremma per Pippo Delbono, regista e attore di teatro e cinema, che recentemente ha vinto il premio ’Ubu’ alla carriera, il più importante dei riconoscimenti dedicati al teatro. Giovedì alle 21.15 sarà presente al Cinema Stella di Grosseto e venerdì alle 21.30 invece farà tappa al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica (prenotazioni per Follonica al numero 3393880312) al Piccolo Festival Tirreno giunto alla settima edizione. L’occasione è la presentazione del suo ultimo documentario “Bobò: la voce del silenzio”, un lavoro a cui Delbono tiene in modo particolare e che è stato presentato al Festival di Locarno, a DocLisboa, all’Idfa di Amsterdam e al festival di Torino, dove ha vinto tre premi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppio evento 'Bobo', il riscatto dopo il silenzio

