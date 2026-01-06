Doppio colpo al SuperEnalotto in due Comuni veronesi

Due Comuni della provincia di Verona hanno registrato due vincite significative al SuperEnalotto durante l’estrazione di lunedì 5 gennaio. Secondo quanto riportato da Agipronews, sono stati centrati due “5” ciascuno, ciascuno del valore di 8.000 euro. Questa estrazione ha portato un momento di soddisfazione in due territori della zona, confermando ancora una volta la possibilità di vincite importanti anche con giocata semplice.

