Dopo pranzi e cenoni la tentazione è spesso quella di buttarsi in allenamenti intensi e diete drastiche Un approccio che si rivela però controproducente Dal movimento alla dieta le strategie utili per tornare in forma

Dopo le festività, è comune sentirsi tentati di recuperare con allenamenti intensi e diete drastiche. Tuttavia, approcci troppo severi possono essere controproducenti. È importante adottare strategie equilibrate, che comprendano sia un’attività fisica moderata sia un’alimentazione corretta. In questo articolo, analizzeremo come tornare in forma in modo sostenibile, evitando soluzioni temporanee e dannose.

Passato Natale, reduci da pranzi in famiglia, cenoni e abbuffate varie, la tentazione è spesso quella di provare a smaltire gli eccessi (e mettere a tacere i sensi di colpa) puntando su un allenamento intenso. Se riprendere a fare movimento è sicuramente una buona idea per rimettersi in forma dopo le Feste, partire subito con un approccio 'pesante' può rivelarsi però non solo poco efficace ma persino controproducente. «Il desiderio di smaltire tutto attraverso sessioni molto intense è diffuso ma infondato – spiega infatti la dottoressa Valeria Galfano, medico dietologo e autrice di "Guida al controllo glicemico" (Edizioni Edra) e "Dieta e allenamento al femminile" (Edizioni Lswr).

