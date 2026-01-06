dopo natale trevallion divisi pure a pasqua

Dopo Natale e Pasqua, Trevallion torna sotto la lente della giustizia. Dal 23 gennaio, la psichiatra incaricata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila avvierà un’indagine sui genitori della “famiglia nel bosco”. L’obiettivo è valutare la loro idoneità a crescere i figli, attraverso un’attenta analisi psichiatrica. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sui criteri di affidamento.

Inizierà il 23 gennaio l’indagine della psichiatra incaricata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila che dovrà vivisezionare i genitori della «famiglia nel bosco» per valutare se sono idonei a crescere i figli. Ma il parere dell’esperta potrebbe arrivare solo a maggio. Non solo a Natale, ma nemmeno per Pasqua potranno tornare a casa i bambini della cosiddetta famiglia del bosco. Considerati i tempi della giustizia italiana, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, in verità, non sanno proprio quando potranno ricongiungersi con i tre figli. È stato fissato il giorno, il prossimo 23 gennaio, di avvio indagine sui genitori da parte della psichiatra Simona Ceccoli, consulente tecnico d’ufficio (Ctu) nominata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila e prima di 120 giorni difficilmente l’esperta consegnerà la perizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

