Dopo la neve l’allerta ghiaccio | domani codice giallo per il rischio sulle strade

Dopo le recenti nevicate, l'attenzione si sposta sul rischio ghiaccio sulle strade. Domani, la Protezione Civile ha emesso un codice giallo per la Toscana, segnalando condizioni di caution per la circolazione. È importante prestare attenzione alle condizioni climatiche e adottare comportamenti adeguati per garantire la sicurezza durante gli spostamenti in questa fase di freddo intenso.

FIRENZE – L’ondata di freddo che sta stringendo la Toscana in una morsa gelida non accenna a placarsi. La sala operativa della protezione civile regionale ha appena innalzato il livello di guardia, emettendo un’allerta gialla per ghiaccio che interesserà l’intero territorio regionale dalla mezzanotte di oggi (6 gennaio) per tutta la giornata di domani. Questa nuova criticità si somma all’allerta gialla per neve già in vigore, che sta caratterizzando questa giornata dell’Epifania. Il quadro meteorologico rimane complesso: se per oggi la neve continuerà a cadere soprattutto sui settori orientali della regione ( Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina ) con accumuli fino a 10 centimetri sopra i 200-400 metri, la vera insidia delle prossime ore sarà rappresentata dal crollo delle temperature. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana Leggi anche: Allerta neve in Toscana: codice giallo da stasera, in arrivo vento forte. Le zone a rischio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana - La protezione civile raccomanda prudenza e obbligo di dotazioni invernali per chi si mette in viaggio ... lanazione.it

Sardegna, dopo la neve in quota in arrivo i nubifragi. Allerta per il ghiaccio - «Dalla serata di giovedì è prevista una nuova perturbazione, con nubifragi in Sardegna orientale, Sicilia e Calabria ... unionesarda.it

E dopo anni il più bel regalo, é tornata la neve! #bambini #noi #felici - facebook.com facebook

Sardegna, arriva il freddo scandinavo: dopo l’Epifania gelo, pioggia e neve x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.