Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio è allerta in Toscana

Dopo le recenti precipitazioni nevose e le intense piogge in Toscana, si registra un aumento del rischio ghiaccio sulle strade. Le autorità hanno emesso un’allerta per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti. È importante prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e adottare comportamenti prudenti durante gli spostamenti.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Dopo la neve e le forti piogge che hanno guastato la festa dell'Epifania in gran parte della Toscana, arriva l'avviso di allerta per il rischio ghiaccio. Via Bolognese, auto bloccate dalla neve Allerta ghiaccio. La sala operativa regionale ha infatti diramato un'allerta per rischio ghiaccio dalla mezzanotte di oggi, 6 gennaio, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 7 gennaio, su tutto il territorio della Toscana. In particolare: locale ghiaccio fino al primo mattino e, più diffuso, dalla sera. In corso allerta gialla per rischio neve fino a mezzanotte di oggi su Toscana nord-est. Leggi anche: Scatta l'allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno Leggi anche: Neve e vento forte in Toscana, allerta prorogata. Scatta il rischio ghiaccio, ecco dove Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve; Maltempo a Capodanno, rischio neve a bassa quota; Meteo, tregua dal maltempo poi arriva il gelo: cosa ci aspetta per fine anno; Previsioni meteo Capodanno 2026, gelo polare in arrivo sull'Italia con vento e pioggia insieme a rischio neve. Dopo la neve arriva la bora, Epifania gelida ed è allerta per il rischio ghiaccio. L'appello: "Muovere l'auto solo se necessario, massima prudenza" - Il Piano Neve attivato dal comune nei giorni scorsi ha retto efficacemente all'arrivo della nevicata di ieri, dove la neve, pur attecchendo nel vic ... ildolomiti.it

Neve: cadrà anche in pianura, ecco dove e quando - Nord, a causa dell'ingresso di aria fredda di origine artica in discesa dal Nord Europa; i valori termici si portera ... ilmeteo.it

La neve arriva in città: quali sono quelle più a rischio - Si sono già risvegliate sotto un manto bianco alcune città costiere e di pianura dell'Italia settentrionale: dove colpirà la neve nelle prossime ore e qual è la tendenza successiva ... msn.com

E dopo anni il più bel regalo, é tornata la neve! #bambini #noi #felici - facebook.com facebook

Sardegna, arriva il freddo scandinavo: dopo l’Epifania gelo, pioggia e neve x.com

